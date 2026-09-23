Jetten benut diplomatie volledig om ICC-sancties VS te voorkomen

NEW YORK (ANP) - Nederland heeft de afgelopen maanden "alle diplomatieke middelen" ingezet om sancties van de VS tegen het Internationaal Strafhof (ICC) te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten tegen de verzamelde pers rondom de Algemene Vergadering van de VN. "En dat zullen we de komende weken en maanden moeten blijven doen."

De regering van de VS is bezig sancties voor te bereiden tegen het strafhof in zijn geheel, werd eerder deze week bekend. De inhoud is nog niet bekend. "Wij zijn vaak vrij goed op de hoogte van allerlei mogelijke opties die op tafel liggen," zegt Jetten, zonder verder in te gaan op wat die opties zijn.

Hij benadrukt dat het niet alleen een taak van Nederland als gastland van het strafhof is om zich te verzetten tegen Amerikaanse sancties. "Ook omdat we weten dat die internationale rechtsorde voor iedereen cruciaal is."

De VS heeft al sancties ingesteld tegen individuele rechters en aanklagers. De nieuwe sancties kunnen naar verwachting het werk van het hof ernstig belemmeren.