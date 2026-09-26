Jetten en Heinen spreken met ChristenUnie over begroting

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heinen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Grinwis. Ze laten de partij de nieuwe begrotingsplannen zien waar Jetten vrijdag over sprak tijdens zijn persconferentie.

Voorafgaand aan het gesprek zeiden Jetten en Heinen nog niets over de inhoud. Bikker en Grinwis waren benieuwd waar het kabinet mee komt.

De premier en minister spreken zaterdag ook nog met PRO en Volt en erna met JA21 en de SGP.