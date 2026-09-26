Harry noemt het 'geweldig' weer terug in thuisland te zijn

Prins Harry heeft het naar zijn zin nu hij weer in zijn geboorteland woont. De hertog van Sussex noemde het in een interview met het Canadese CTV News "geweldig om weer op Britse bodem te zijn".

"De kinderen hebben het fijn op school en het geeft me de kans om me echt te kunnen focussen op de Invictus Games in Birmingham in juli volgend jaar", vervolgde hij. De prins ging niet in op de vraag wat de aanleiding voor de verhuizing van de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk was. Volgens hem zijn daar "tal van redenen" voor.

Harry was vrijdag op werkbezoek in Canada. Ten noorden van Toronto deed hij een skydive om geld in te zamelen voor twee goede doelen voor veteranen. De hertog loste daarmee een belofte in die hij vorig jaar deed aan een 102-jarige oud-parachutist. Harry wilde hem graag vergezellen bij een volgende sprong, maar de hoogbejaarde man moest vrijdag vanwege zijn gezondheid op de grond blijven. In plaats daarvan sprong Harry met de kleinzoon van de man uit een vliegtuig.

De prins landde weer veilig, kuste volgens CTV de grond en telefoneerde niet veel later met zijn vrouw Meghan. Harry stelde dat de hertogin "erg opgelucht was" toen ze hoorde dat hij weer op de grond stond.