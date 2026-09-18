Jetten: grote herschikking troepen nodig bij vertrek Amerikanen

DEN HAAG (ANP) - Een mogelijk vertrek van tienduizenden Amerikaanse militairen uit Europa zou een "grotere herschikking" van de troepen op het continent vragen, denkt premier Rob Jetten. Bij de Amerikaanse regering zou opnieuw een plan op tafel liggen om tot 25.000 manschappen uit Europa weg te halen.

Jetten zegt de berichten hierover "heel serieus" te nemen "omdat de Amerikanen al vaker hebben gezegd dat ze zich willen heroriënteren waar ze hun manschappen inzetten". De VS richten hun aandacht in toenemende mate op China. Daarnaast lijkt president Donald Trump de dreiging uit Rusland minder serieus te nemen.

Volgens Jetten heeft Europa op onderdelen nog steeds de Amerikaanse slagkracht nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om luchtverdediging, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Hij zei dat de landen van de NAVO hierover voortdurend in gesprek zijn met de regering in Washington.

"Neus op de feiten"

De discussie over de troepenvermindering drukt "ons met de neus op de feiten" dat investeringen in defensie noodzakelijk zijn, aldus Jetten. Hij zei dat NAVO-landen hierover voortdurend in gesprek zijn met de regering in Washington.

Een mogelijk vertrek van duizenden Amerikaanse militairen en materieel van de VS maken het continent "niet zwakker", denkt minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD). Europa is volgens haar ook belangrijk voor de Amerikanen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Amerikaanse inlichtingenpositie, maar ook gebruiken de Amerikanen Europa als uitvalsbasis.

Als de Amerikanen vertrekken moet worden gekeken welke capaciteiten dan ontbreken en hoe Europa daarop kan inspringen, aldus de minister. In juni gebeurde al zoiets toen Nederland Reaper-verkenningsdrones beschikbaar stelde aan de NAVO om afgezegde Amerikaanse drones te vervangen.