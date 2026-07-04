DEN HAAG (ANP) - De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) moet druk op Rusland houden, zodat het land kiest voor een staakt-het-vuren en onderhandelingen om tot een duurzame vrede te komen. Die oproep deed premier Rob Jetten zaterdag op de openingsdag van de Parlementaire Assemblee van de OVSE in Den Haag.

"We mogen nooit vergeten dat Oekraïne niet alleen zijn eigen grondgebied en zijn eigen burgers verdedigt. Het verdedigt de vrede en veiligheid op ons hele continent", aldus Jetten.

Volgens de premier is in deze tijd het belang van de OVSE groter dan ooit. Dialoog is nooit makkelijk geweest tussen zo'n diverse club landen als van de OVSE, maar volgens hem is het altijd essentieel geweest voor de stabiliteit en veiligheid in het OVSE-gebied. De OVSE is een uniek model, zei hij. "Een brug tussen Oost en West."

Missies

In Den Haag zijn de komende dagen honderden parlementariërs uit Europa, Noord-Amerika en Centraal-Azië bijeen voor de jaarvergadering van de grootste regionale veiligheidsorganisatie ter wereld. Ze spreken onder meer over de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar ook over klimaat, grondstoffen, AI en cybersecurity.

De 57 landen van de OVSE praten niet alleen over versterking van de veiligheid en democratie. De organisatie voert ook missies uit en stuurt waarnemers naar verkiezingen.