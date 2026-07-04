De Britse koning Charles staat zaterdag in een felicitatie aan president Donald Trump van de jarige Verenigde Staten uitgebreid stil bij de onderlinge banden tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk. De vorst waardeert het onder meer zeer dat beide landen zich inzetten voor de bescherming van de natuur. De VS vieren zaterdag hun 250-jarige bestaan.

"Dit jaar markeert een werkelijk historische mijlpaal en een moment van groot feest voor Amerikanen overal ter wereld", schrijft Charles in zijn boodschap die Buckingham Palace zaterdagmiddag integraal online zette. Eerder werd via social media al een klein deel van het bericht van de koning aan de president gedeeld. Volgens Charles biedt deze dag een kans om even te pauzeren en terug te blikken op de afgelopen tweeënhalve eeuw en stil te staan bij alles wat de VS in die tijd bereikt hebben.

De Britse koning benadrukt in zijn schrijven de waarden die beide landen delen op het gebied van onder meer veiligheid, wetenschap, onderwijs, cultuur en de kunsten. "De banden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn uniek en verstrekkend. Samen gaan we de uitdagingen van vandaag en de kansen van morgen tegemoet."

Charles, die in april met zijn vrouw Camilla nog een staatsbezoek bracht aan de Verenigde Staten, is een groot voorvechter van het behoud van de natuur en is blij dat de VS ook die waarde delen. "Ik heb ook diep respect voor onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen", stelt de 77-jarige koning. Een beschermde natuur biedt volgens hem namelijk "de basis van onze welvaart en onze nationale veiligheid, zowel voor de huidige als voor toekomstige generaties".

Trump wordt er door critici vaak van beschuldigd dat hij zich weinig aantrekt van natuurbescherming of klimaatbeleid.