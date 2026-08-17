APPINGEDAM (ANP) - Dat inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen, begrijpt premier Rob Jetten wel. Dat zei hij tijdens een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam. "En dit ene bezoekje gaat ook niet het verschil maken."

Bij aankomst in Appingedam werd de premier opgewacht door bewoners met spandoeken. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt. "Waarom wordt de ene kant van de straat wel gesloopt en nieuw gebouwd, en wij niet?" was de vraag van Lammie Kwint uit het dorp.

Jetten vond het "goed" dat de "dames" van zich laten horen. "Het is eigenlijk wel gek dat mensen vragen om de sloop van hun woning", zei hij achteraf om te markeren hoe uitzonderlijk de situatie voor de bewoners is.

2034

Eerder maandagochtend was de premier in Zeerijp, waar hij zag hoe daar het dorp midden in de herstelfase zit. "Je kunt aan het dak zien of het al hersteld is of niet", merkte hij lopend door het dorp op. Hij ziet dat daar nu "een goede manier is gevonden" om het dorp aan te pakken. "En waar ik niet zo bij stil had gestaan, is dat je niet alles tegelijk wilt doen, omdat anders het hele dorp vastloopt."

De verwachting is dat in 2034 het laatste huis in Zeerijp klaar is. "Dat duurt lang", erkent Jetten. "Maar ik hoor ook dat de dorpsbewoners graag willen dat we nu vasthouden aan die planning, dat we daar niet nu weer aan gaan morrelen vanuit Den Haag."

Wisselwoning

Als hun huis wordt verbouwd, zitten de bewoners in een zogenoemde wisselwoning. "Een soort IKEA-vakantiewoning", typeerde een jongere de huizen. "Alles erop en eraan, maar het is niet echt een thuis." Jetten sprak met jongeren die vertelden hoe ze ineens uit hun bekende omgeving worden gehaald om een paar maanden of soms jaren ergens anders te wonen.

De premier ziet dat er veel onduidelijkheid is bij bewoners en hoopt dat de processen beter kunnen worden uitgelegd. Die taak legt hij neer bij Henk Nijboer, die door het kabinet is aangesteld als regeringscommissaris. Jetten heeft toegezegd dat Nijboer met de demonstrerende mensen in gesprek gaat.

Nijboer benadrukt dat hij vooral wil helpen in het gebied. "Dat is mijn hoofdvraag aan iedereen. Waarmee kan ik je helpen? Aan bewoners, jongeren, maatschappelijke organisaties en de instituties. En dan kan ik bijvoorbeeld de samenwerking verbeteren, mensen sneller duidelijkheid geven en dingen uitleggen. Ze snappen soms echt niet waarom in de ene straat iets wel gebeurt en in de andere niet."