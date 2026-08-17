Roelof Hemmen en Catherine Keyl zijn te zien in het nieuwe NTR-programma De Meestergids met presentator Özcan Akyol. Ook Nazmiye Oral, Pascal Tan, Juvat Westendorp en Yootha Wong-Loi-Sing doen mee. Historicus Maarten van Rossem is aangesteld als vast jurylid.

In het programma gaan de bekende Nederlanders aan de slag als gidsen in diverse musea. Zij worden daarbij beoordeeld door Van Rossem en een wekelijks wisselend gastjurylid dat verbonden is aan het museum waar het programma zich die week afspeelt. Elke week valt er een kandidaat af.

De musea die meedoen zijn het Rijksmuseum, Museum Voorlinden, het Nederlands Openluchtmuseum, Fenix, het Drents Museum en het Van Gogh Museum. De Meestergids is vanaf dinsdag 1 september wekelijks te zien op NPO 2.