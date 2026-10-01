MÜNSTER (ANP) - Het onderwijs "hoeft niet te vrezen" dat het opdraait voor het schrappen van voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid, verzekert premier Rob Jetten. Zover gaat het volgens hem niet komen omdat "werkgevers en werknemers er samen uit gaan komen".

Het kabinet was van plan miljarden te bezuinigen op ouderdoms-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar heeft die plannen geschrapt. De sociale partners krijgen eerst de tijd om met alternatieve voorstellen te komen om bijvoorbeeld meer mensen aan het werk te krijgen en dus de kosten van de sociale zekerheid te drukken. Maar zolang er geen sociaal akkoord ligt dat genoeg geld oplevert, moeten andere ministeries besparen. Het onderwijs voorop, bleek uit staatjes van het ministerie van Financiën.

Die zorgen suste Jetten, leider van de zelfverklaarde onderwijspartij D66, donderdag in gesprek met het ANP. "Als er straks een sociaal akkoord ligt is dat allemaal niet aan de orde. Als het anders loopt, gaan we kijken waar dat landt."