De documentaire van de Nederlandse Jessica Villerius over de Amerikaanse Christa Pike is in het voorjaar van 2027 te zien bij KRO-NCRV. De documentaire Vergelding bestaat uit twee delen, maakte de omroep donderdag bekend.

Villerius volgt de zaak van Pike al langere tijd en was deze week in Tennessee rond de geplande executie. De uitvoering van de doodstraf mislukte ondanks de twee dodelijke injecties die Pike had gekregen. De documentairemaker noemde het op Instagram "een van de meest bizarre opnamedagen" uit haar bijna twintigjarige carrière.

Pike werd op haar achttiende veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Colleen Slemmer en zit inmiddels ruim dertig jaar in een dodencel. In Vergelding onderzoekt Villerius aan de hand van haar zaak wat straf moet betekenen en waar de grens ligt tussen rechtvaardigheid en vergelding.