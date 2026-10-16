BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump gebruikt niet "de juiste taal" richting de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, vindt premier Rob Jetten. "Want ook Trump heeft er belang bij om Oekraïne te steunen in deze oorlog", zei Jetten voor het begin van de tweede dag van de EU-top. Hij denkt dat Trump wel weer terugkomt in het Oekraïnekamp.

De Amerikaanse president heeft donderdagnacht gezegd dat het makkelijker zaken doen is met de Russische leider Poetin dan met Zelensky.

"We hebben de afgelopen anderhalf jaar vaker gezien dat er dit soort hobbels zijn in de diplomatie tussen de VS en Oekraïne. Je mag erop rekenen dat we als Europa iedereen bij de les houden", aldus Jetten.

Hij heeft er begrip voor dat Zelensky van zich afbijt. "Het land zit al jarenlang in een verschrikkelijke oorlog, terwijl Poetin geen enkele bereidheid laat zien om te gaan onderhandelen over vrede. Dat betekent dat je zal moeten doorvechten om je land te beschermen en te beveiligen."