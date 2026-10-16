KASTERLEE (ANP) - De Belgische politie heeft een tandarts opgepakt na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Openbaar Ministerie meldt dat er zeven slachtoffers bekend zijn.

De eerste aangifte tegen de 46-jarige man kwam afgelopen zomer binnen. Hij zou de betreffende vrouw "op een intieme plaats hebben betast". In september volgden soortgelijke klachten van vrouwen over de tandarts. "Volgens de aangiftes gaat het om aanrakingen die geen deel uitmaken van een tandheelkundige behandeling en waarvoor geen medische noodzaak lijkt te bestaan", aldus het OM.

De politie heeft donderdag huiszoekingen gedaan bij de woning en de praktijk van de tandarts in Kasterlee, in de buurt van Turnhout. Daarbij is hij gearresteerd. Er wordt onderzocht of er meer slachtoffers zijn.

Tientallen aanrandingen

Een van de vrouwen vertelde aan Het Laatste Nieuws dat de tandarts in haar kruis had gegrepen. Ook probeerde hij haar hoofd naar zijn geslachtsdeel te duwen.

Vorig jaar werd ook al een Belgische tandarts opgepakt voor tientallen aanrandingen. Toen ging het om 'keelontsmettingen', een niet-bestaande procedure waarbij hij met zijn vingers diep de keel in ging. Dat wordt in sommige gevallen als verkrachting gezien. Op in beslag genomen video's die de man zelf had gemaakt, was te zien dat hij daarbij masturbeerde. Tegen die tandarts is vijf jaar cel geëist.