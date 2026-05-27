Jetten: verandering in relatie met VS is 'onomkeerbaar'

DEN HAAG (ANP) - De relatie van Nederland en Europa met de Verenigde Staten is "onomkeerbaar" veranderd, zegt premier Rob Jetten. In een grote toespraak over het buitenlandbeleid van zijn kabinet waarschuwde hij dat de houding van Europa's voormalige grote beschermheer de komende jaren "uitdagend" zal blijven. "Het is naïef om te denken dat bij een nieuwe Amerikaanse president we terug naar vroeger gaan."

"De Amerikanen hebben nu echt al meermaals duidelijk gemaakt dat we eigenlijk altijd hebben meegelift op hun veiligheidsgaranties", legde Jetten uit na afloop van zijn toespraak op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis. "En dat de Amerikanen vinden dat Europa dat zelf moet doen. En ik vind eerlijk gezegd ook dat Europa dat zelf moet doen."

"De toon van onze oude vrienden aan de overkant van de Atlantische Oceaan is harder en kritischer geworden", constateerde Jetten op de NextGen-conferentie. Daarom moet Europa volgens hem zelfstandiger én realistischer optreden.