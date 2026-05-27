AkzoNobel wees overnamebod af, gaat door met fusie Axalta

AMSTERDAM (ANP) - Verfproducent AkzoNobel, bekend van merken als Flexa, Sikkens en Dulux, heeft begin deze maand een overnamebod van het Japanse Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams afgewezen. AkzoNobel is bezig met een fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems en gaat daarmee door.

Het bod van Nippon Paint en Sherwin-Williams werd op 29 april ingediend bij AkzoNobel en bedroeg 73 euro per aandeel in contanten (exclusief dividend). Daarmee zou een waarde aan AkzoNobel worden toegekend van ongeveer 12,5 miljard euro. Op 1 mei verwierp AkzoNobel het bod. Volgens AkzoNobel werden de waarde en de vooruitzichten van het bedrijf onvoldoende weerspiegeld in het bod.

Bij de overname zou AkzoNobel in delen worden opgebroken. Nippon Paint zou de takken voor decoratieve verven en industriële coatings krijgen. De rest, met bijvoorbeeld coatings voor de auto-industrie en de maritieme sector, zou naar Sherwin-Williams gaan.