BRUSSEL (ANP) - Het huidige voorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034 is "onacceptabel voor de Nederlandse belastingbetaler", zei premier Rob Jetten bij aankomst in Brussel. De omvang moet omlaag en de begroting moet moderner, zei de premier.

"Het is duidelijk dat Europa zich moet richten op veiligheid, concurrentievermogen en migratie. Dat moet ook terug te zien zijn in de begroting. Dat is van het grootste belang voor Nederland", aldus Jetten.

Jetten verwacht niet dat de tweedaagse top tot een begrotingsakkoord zal leiden. "We hebben de tijd. Ik wil een goed akkoord. Ik ben klaar voor deze marathon, of die nu vandaag, morgen of ergens in december eindigt."

De premier verwacht niet dat er deze dagen een begrotingsakkoord komt, wel 27 chagrijnige regeringsleiders.

Voorzitter van de EU-regeringsleiders António Costa wil dit jaar een akkoord. Hij stelt een begroting voor van 1582 miljard euro.