Een gedicht dat raakt, een persoonlijk verhaal dat de noodzaak van verandering benadrukt en een gesprek waarin ruimte is voor zowel emotie als perspectief. Woensdagmiddag 25 november vormde Eindhoven het decor voor de landelijke aftrap van Orange the World, de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Het werd een middag waarop de ernst van het onderwerp voelbaar was, maar waarop ook hoop, verbinding en vastberadenheid de boventoon voerden.

Tekst: Djoeke Notten

Een hand op een been, billen of borsten. Ongewenste aanrakingen die nog te vaak worden afgedaan als iets onschuldigs. Vriendinnen die elkaar na een avond uit appen om te controleren of iedereen veilig thuis is gekomen. Het gedicht waarmee de bijeenkomst in het Eindhovense stadhuis werd geopend, hield de aanwezigen een spiegel voor. Hoe zijn situaties die eigenlijk niet normaal zouden moeten zijn, voor zoveel vrouwen onderdeel geworden van het dagelijks leven?

Het was een rake opening van een middag waarop bewustwording en daadkracht samenkwamen. De cijfers onderlijnen de urgentie: gemiddeld wordt in Nederland iedere acht dagen een vrouw door moord of doodslag om het leven gebracht. Onder vrouwen tussen de 18 en 24 jaar kreeg in 2024 maar liefst 43 procent te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een moeilijk gesprek dat gevoerd moet worden

Onder de bevlogen gespreksleiding van Splinter Chabot gingen bestuurders, deskundigen en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek. Met humor op de juiste momenten, oprechte nieuwsgierigheid en oog voor de gevoeligheid van het onderwerp wist Chabot een toegankelijke sfeer te creëren, zonder afbreuk te doen aan de ernst van de problematiek.

De urgentie waarmee de verschillende sprekers over het onderwerp spraken, was voelbaar. Tegelijkertijd bleef het gesprek niet hangen in wat er misgaat. Er was ruimte voor nieuwe inzichten, concrete plannen en de vraag hoe mannen en jongens actief kunnen bijdragen aan verandering.

Dat laatste staat dit jaar centraal binnen Orange the World, met als campagnethema ‘Allemaal in actie: samen met mannen en jongens tegen geweld’.

Van persoonlijk verlies naar maatschappelijke verandering

Een van de meest indrukwekkende momenten van de middag was de presentatie van het nieuwe Aanpakplan Plegers van Eenzijdig Huiselijk Geweld. Het persoonlijke verhaal van een nabestaande die haar zus verloor, gaf de presentatie een extra lading. Achter beleidsstukken, statistieken en aanbevelingen gaan immers mensenlevens schuil.

Dat persoonlijk verlies kan worden omgezet in betrokkenheid bij het voorkomen van nieuw geweld, maakte dit onderdeel van de bijeenkomst niet alleen aangrijpend, maar ook inspirerend.

Barbara Godwaldt van Blijf Groep overhandigde het aanpakplan aan minister van Justitie en Veiligheid David van Weel. Het bevat dertien aanbevelingen, waaronder vroegtijdige signalering van pleger gedrag, betere professionele hulp aan plegers, versterking van het huisverbod en intensievere samenwerking tussen zorg, veiligheid en justitie.

Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het stoppen van geweld bij de pleger ligt, niet bij het slachtoffer.

Ook Van Weel sprak zich daar nadrukkelijk over uit: „Niet vrouwen moeten hun gedrag aanpassen. Mannen moeten hun gedrag veranderen.”

Met het aanpakplan liggen er concrete voorstellen om eerder in te grijpen, herhaling te voorkomen en slachtoffers beter te beschermen. De volgende uitdaging is om die voorstellen daadwerkelijk om te zetten in beleid en praktijk.

De moed om iets te zeggen

Verandering begint echter niet uitsluitend in de politiek. Ook de gesprekken tussen vrienden, collega's en familieleden doen ertoe. Een vriend aanspreken op een ongepaste grap, niet meelachen om een vrouwonvriendelijke opmerking of iemand oprecht vragen hoe het gaat.

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer deelde een hoopvolle ontwikkeling: inmiddels voelt 68 procent van de mannen zich medeverantwoordelijk voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Hoewel die bewustwording nog niet automatisch leidt tot ander gedrag, biedt ze wel perspectief. Juist door mannen en jongens actief te betrekken, wil de campagne de stap van overtuiging naar handelen stimuleren.

Een boodschap die de stad niet meer verlaat

Ook buiten het stadhuis kreeg de campagne een indrukwekkende vertaling. De internationaal bekende Nederlandse streetartist Judith de Leeuw, beter bekend als JDL, creëerde een monumentale gevelschildering waarop een jonge vrouw boven de schaduw van een kooi uitstijgt.

De kooi symboliseert de beperkingen die vrouwen ervaren wanneer zij hun vrijheid moeten inleveren voor hun veiligheid. Het kunstwerk verbeeldt daarmee een boodschap die gedurende de middag steeds terugkeerde: veiligheid en vrijheid zouden nooit een keuze tussen twee rechten mogen zijn.

Ook wanneer de oranje lichten doven

Met ruim vijfhonderd aangemelde initiatieven in Nederland groeit Orange the World uit tot een steeds breder gedragen maatschappelijke beweging. De landelijke aftrap in Eindhoven liet zien dat een bijeenkomst over geweld ook inspirerend kan zijn. Niet door de werkelijkheid minder pijnlijk te maken, maar door mensen samen te brengen en zichtbaar te maken waar mogelijkheden voor verandering liggen.

Op 10 december doven de oranje lichten. De ambitie reikt echter veel verder dan zestien dagen campagne. Naar een samenleving waarin ongewenste aanrakingen niet worden gebagatelliseerd, omstanders zich durven uitspreken en vrouwen zich vrij kunnen bewegen.

Een samenleving waarin een berichtje aan een vriendin om te vragen of ze veilig thuis is gekomen voortkomt uit genegenheid, niet uit bezorgdheid om haar veiligheid.

Meer informatie over de campagne en alle activiteiten is te vinden op www.orangetheworld.nl.