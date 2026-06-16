Jetten: wens Kamer sluit aan bij gesprek met Molukse gemeenschap

DEN HAAG (ANP) - Bijna de hele Tweede Kamer vraagt het kabinet met een "passend gebaar" richting de Molukse gemeenschap in ons land te komen. Premier Rob Jetten zei daar "zeer serieus" mee aan de slag te gaan. "De oproep sluit ook wel aan bij gesprekken die we als kabinet voeren met verschillende vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap", voegde hij eraan toe.

De premier is zondag aanwezig bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Rotterdam. Hij wilde dinsdag niet vooruitlopen op de toespraak die hij daar gaat geven, maar een ingewijde bevestigde de verwachting van NOS en RTL Nieuws dat het kabinet daar excuses gaat aanbieden.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland kwamen. In Nederland werden zij onder slechte omstandigheden opgevangen. Het leidde tot jaren van protesten tegen de behandeling door de Nederlandse overheid en culmineerde eind jaren zeventig in onder meer gijzelingsacties door Molukse jongeren.