Israël stopt Palestijns gezag over Grot van de Patriarchen

JERUZALEM (ANP/AFP) - De extreemrechtse Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich heeft het bestuur van een voor christenen, joden en moslims heilige plek in Hebron van de Palestijnen overgenomen. De Grot van de Patriarchen, bij moslims bekend als de moskee van Abraham (Ibrahimi-moskee), valt volgens Smotrich niet meer onder de gemeente Hebron en de Palestijnse Autoriteit. Er komt een Israëlisch bestuur onder zijn gezag.

De Palestijnse Autoriteit heeft fel tegen het besluit van Smotrich geprotesteerd. Smotrich meldde zijn besluit bij het leggen van een eerste steen voor een nieuwe kolonie voor Joden bij Hebron in de door Israël op de Westelijke Jordaanoever bezette gebieden. Hij zei dat dit in het teken staat van Israëls "feitelijke regering en soevereiniteit". Smotrich is zelf een kolonist en voorstander van annexatie van de Westoever.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie ontkend dat de akkoorden met de Palestijnse autoriteiten zijn opgezegd. Het gaat volgens het ministerie om aanpassingen daarvan ten gunste van Joodse kolonisten met betrekking tot het gebruik van grond en het beheer van Joodse heilige plaatsen. De claim van Smotrich wordt daarmee tegengesproken.

Op basis van een overeenkomst in 1997 was het bestuur van de plaats waar aartsvaderen zoals Abraham begraven zouden liggen, in Palestijnse handen gekomen.