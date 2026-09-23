Jetten wijst Zelensky op noodzaak van hervormingen

NEW YORK (ANP) - Oekraïne moet doorgaan met hervormingen. Premier Rob Jetten heeft de noodzaak daarvan benadrukt in een gesprek woensdag met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne in de marge van de VN-top in New York.

De afgelopen maanden zijn enkele grote corruptiezaken in Oekraïne naar buiten gekomen. Zo is vorige maand nog het plaatsvervangend hoofd van Zelenskys kantoor ontslagen omdat zij verdachte is in een onderzoek van de anticorruptiedienst (NABU).

De aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels is belangrijk voor de toetreding van Oekraïne tot de EU, zei Jetten tegen media. Hij wees op de grote innovatiekracht van het land, maar een groot deel wordt volgens hem niet benut doordat regelgeving en corruptie in de weg zitten.

Volgens Jetten is het ook lastig om de hervormingen door te voeren door de voortdurende Russische aanvallen. Het parlement in Kyiv kan daardoor "amper functioneren". Jetten heeft Zelensky kennis en expertise aangeboden om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.