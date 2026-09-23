VS werken aan tijdelijk exportverbod op diesel, meldt Politico

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor negentig dagen te verbieden. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump volgens hen de energieprijzen te verlagen.

De stijgende energieprijzen in de Verenigde Staten zetten de Republikeinen onder druk in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. Sommige Republikeinen eisen daarom een exportverbod.

De bronnen zeggen dat de meningen echter verdeeld zijn binnen de regering. Sommige Republikeinen en topmensen uit de raffinagesector zouden Trump ervan proberen te overtuigen dat een verbod een slecht idee is. Het plan kan volgens de critici averechts uitpakken doordat de prijzen voor benzine en andere brandstoffen uiteindelijk zouden stijgen.