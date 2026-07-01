AMSTERDAM (ANP) - Premier Rob Jetten nodigt alle overheidsinstanties uit om voortaan elk jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Ketikoti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 wordt gevierd. Hij zei dat woensdag in het Amsterdamse Oosterpark bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden.

Het hijsen van de vlag is een actie "om 1 juli nog steviger te verankeren, als een werkelijk nationale herdenking en viering", aldus Jetten, waarna een kort applaus klonk. Volgens de premier verloopt "het proces van heling en herstel niet vlekkeloos, ondanks de vooruitgang die er ook is. Het moet beter en het moet sneller. En we moeten niet bang zijn om het beest in de bek te kijken", zei hij. "Discriminatie en racisme zijn in Nederland nog altijd structureel aanwezig en diepgeworteld." Jetten riep politiek en burgers op zich daar altijd tegen uit te spreken.

Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wees op de nog steeds opborrelende "racistische kritiek", onder meer "na de wedstrijd tegen Marokko". Drie spelers van kleur, Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville, misten een penalty, waarna Oranje werd uitgeschakeld op het WK. Op sociale media reageerden gebruikers met racistische leuzen.

'Schouder aan schouder'

Dergelijk discriminerend gedrag komt volgens Halsema niet van een klein groepje. "Meer politici en opiniemakers komen er openlijk voor uit dat zij streven naar witte superioriteit. Wij leven met de lelijke erfenis van honderden jaren slavernij en handel in slaafgemaakte mensen", zei ze. Ook Halsema riep op om op te komen voor elkaar en af te zien van "waanideeën over afkomst en ras".

De herdenking bij het Nationaal Monument Slavernijverleden, dat dit jaar het thema 'schouder aan schouder' heeft, werd bijgewoond door vele honderden mensen.

De plechtigheid begon met een plengoffer, een Winti-gebruik waarbij een vloeistof wordt uitgegoten om de tot slaaf gemaakte voorouders te eren. Daarna waren er sprekers, muziek en een erewacht van Defensie, politie en brandweer, gevolgd door een minuut stilte.

Kranslegging

De herdenking werd afgesloten met een kranslegging. De eerste werden gelegd door vertegenwoordigers van Surinaamse belangengroepen. Ook de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten legden een krans.

Door het hele land zijn woensdag Ketikoti-vieringen. In Amsterdam en Rotterdam zijn er festivals en elders zijn er feesten en muziekoptredens.