De Amerikaanse acteur Danny Glover lijdt al een aantal jaar aan een vorm van dementie. Dat vertelde Glover in een interview met het programma Today.

"Ik kan er in zekere zin wel mee leven", zei de 79-jarige acteur. "Ik weet zeker dat de situatie anders zal worden naarmate het vordert." De acteur heeft besloten zijn verhaal te delen in de hoop dat hij kan helpen het stigma rond Alzheimer te verwijderen.

Glover speelde in tientallen series en films. Zijn rol als rechercheur Roger Murtaugh in de Lethal Weapon-filmreeks was een van zijn bekendste. Ook is hij bekend van films als Places in the Heart (1984) en The Color Purple (1985). In 2022 kreeg Glover een ereprijs van de Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt.