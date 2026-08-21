Jetten wil steun voor totale begroting, dus geen 'cherrypicking'

DEN HAAG (ANP) - Het is de bedoeling dat de totale miljoenennota brede steun krijgt in de Tweede Kamer, zei Rob Jetten vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie. Hij wil dus geen "cherrypicking", waarbij partijen de ene begroting wel steunen en de andere niet. "Veel dingen hangen met elkaar samen, en dan kom je elkaar ook snel in de weg te zitten."

In de debatten over de begrotingen van individuele ministeries die de Tweede Kamer na Prinsjesdag voert, zullen partijen ook nog voorstellen doen met geld te schuiven, verwacht Jetten. "De discussie die we nu hebben, gaat vooral over begrotingen heen: hoe verdeel je de totale pot met geld, waar zet je je prioriteiten?"

Een vraag die deze week veel in Den Haag klonk, is wanneer het kabinet het brede akkoord rond wil hebben. "Wij doen er alles aan om dat voor Prinsjesdag voor elkaar te krijgen", zei Jetten daarover, maar hij sloot ook niet uit dat het later wordt. "Het budgetrecht ligt uiteindelijk bij de Tweede Kamer."