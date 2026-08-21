The Odyssey in Nederland nog zeker tot eind september in IMAX

De film The Odyssey is in Nederland zeker tot eind september in IMAX-formaat te zien. Dat hebben bioscoopketens Pathé en Kinepolis vrijdag aan het ANP gemeld. Dit zijn de enige twee exploitanten die in Nederland zalen hebben waar de film op dit bijzondere formaat kan worden vertoond.

Het epos van regisseur Christopher Nolan verbreekt sinds de première half juli records. De film bracht wereldwijd meer dan 1,35 miljard dollar op. In Nederland staat de teller na vijf weken op 1,3 miljoen bezoekers. Meer dan de helft van alle tickets is verkocht voor vertoningen in IMAX-zalen, waar de kijker een groter en scherper beeld kan ervaren.

Pathé en Kinepolis meldden eerder dat The Odyssey in elk geval tot begin september in IMAX te zien zou zijn. Beide ketens hebben die periode nu verlengd, "zeker tot eind september". Pathé heeft inmiddels ruim 700.000 kaarten verkocht voor IMAX-zalen. De verwachting is dat op korte termijn het record van Oppenheimer wordt gebroken. In Nederland zagen in 2023 747.000 mensen die film in een IMAX-zaal.

Extra vertoningen

Pathé heeft zeker in de weekenden in sommige IMAX-zalen extra vertoningen in de nacht en vroege ochtenduren ingepland om aan de grote vraag naar kaartjes te kunnen voldoen. Zo zijn er in Pathé Schouwburgplein komend weekend extra voorstellingen om 01.30 uur, 05.15 uur en 09.05 uur. Pathé heeft zeven IMAX-zalen, Kinepolis bezit er drie.

The Odyssey gaat over de lange reis die de Griekse legerleider Odysseus naar huis maakte na de val van Troje. De hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway.