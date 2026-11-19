BERLIJN (ANP) - Er gaan voorlopig geen Europese onderhandelaars naar Moskou, zegt premier Rob Jetten na een top van de bondgenoten van Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin nodigde hen donderdag uit te komen praten. Europa wil Oekraïne assisteren bij de besprekingen met Rusland over het beëindigen van de oorlog, maar "het is niet zo dat de Europeanen nu bereid zijn om te gaan onderhandelen over de Europese veiligheid".

De ongeveer veertig leiders op de top in Berlijn "hebben met elkaar vastgesteld dat we nog geen heel serieuze signalen vanuit Rusland zien", zei Jetten na afloop. "Dat ze ook echt willen onderhandelen over iets dat substantieel is. Dat het echt zal leiden tot een fatsoenlijke deal." Wel "zal er hopelijk meer en meer contact zijn" met Rusland "als onderdeel van de totale diplomatieke inspanningen" om de strijd te stoppen.

"Je gaat pas praten over de Europees-Russische verhoudingen als er echt een vredesdeal voor Oekraïne is", onderstreepte Jetten.