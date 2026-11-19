Het NET5-programma True Crime Today gaat stoppen vanwege te weinig kijkers. Dat deelt presentatrice Kirsten Westrik op Instagram. "Zo simpel is het", aldus Westrik. "En dat vind ik ontzettend jammer."

Volgens Westrik is True Crime Today een "fascinerend programma". "Ik heb iedere dag met mond open zitten luisteren naar al die verhalen van strafrechtadvocaten, psychologen en misdaadverslaggevers." Daarnaast heeft ze veel lof voor de redactie, die ze "bevlogen, gepassioneerd en betrokken" noemt. Westrik zegt dat momenteel wordt onderzocht of ze "in een andere vorm verder kunnen".

Westrik presenteerde hiervoor het RTL-programma 112 Vandaag. "En ja, ik weet welke vraag er nu gaat komen: heb ik spijt van mijn overstap? Nee." Ze zegt "ontzettend blij" te zijn dat ze "dit avontuur" is aangegaan.

In oktober besloot Talpa de stekker uit het programma Buzz te trekken, eveneens vanwege te lage kijkcijfers. Destijds zei Talpa "onvoldoende perspectief voor verdere groei" te zien in het entertainmentprogramma, maar nog wel in True Crime Today. Buzz was te zien in het tijdslot voor True Crime Today.