Jeugddetentie 17-jarige voor poging ontploffing Pizzabakkers

AMSTERDAM (ANP) - Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de Pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam, in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. Daarnaast moet hij ook een taakstraf doen van 80 uur.

Volgens de rechter staat vast dat de 17-jarige op de bewuste avond een tas heeft overhandigd aan een 14-jarige met daarin drie cobra's en drie flessen benzine. Ook gaf hij instructies aan de 14-jarige over hoe hij de bom tot ontploffing kon brengen.

De 14-jarige werd die avond in september 2025 opgepakt toen hij met een aansteker probeerde de bom tot ontploffing te brengen. Die poging mislukte. Hij werd afgelopen maart veroordeeld tot 180 dagen jeugddetentie, waarvan 111 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een gedragsmaatregel voor een jaar opgelegd.