Steeds meer Nederlanders nemen afscheid van TV-pakket

Steeds meer Nederlanders kijken alleen nog films, series en televisieprogramma’s via streamingdiensten. Het aantal huishoudens met een tv-abonnement daalt al jaren. Het afgelopen jaar telde Nederland nog zo’n 6,4 miljoen tv-abonnees. Dat is twee procentpunt lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Telecompaper, die zijn geanalyseerd door de vergelijkingssite ProviderCheck.nl.

Alleen nog TV kijken via het internet?

Voor veel Nederlanders is er geen reden meer om nog aan traditionele media als televisie vast te houden. Tegenwoordig is er zoveel online aanbod dat mensen allang niet meer van gewone providers afhankelijk zijn om televisie te kunnen kijken. Met diensten als NLZIET, KIJK, Videoland en Netflix vinden steeds meer gezinnen de entertainment die ze zoeken. On-demand is populair: gezinnen kijken wanneer ze willen, in plaats van klaar te gaan zitten op het moment dat een programma wordt uitgezonden.Het bereik van lineaire televisie daalt. De jongste doelgroepen kijken bijna helemaal geen televisie meer. Bijna een derde van de doelgroep 20 jaar en ouder kijkt nog dagelijks tv. Boven de 35 jaar is dat nog minimaal 43 procent en boven de 50 jaar kijkt nog twee derde.

Nederland kijkt anders: streamingsdiensten tegenwoordig vaak het startpunt

De manier van kijken verandert ingrijpend, vertelt een woordvoerder van ProviderCheck: “De vraag is niet meer: ‘Kijken we vanavond RTL4 of SBS6?’, maar ‘Nemen we een abonnement op NLZIET of CANAL+ ?’ On demand streaming en interactieve vormen spelen een steeds grotere rol, maar toch is er ook nog genoeg ruimte voor live televisie kijken: “Dat gebeurt dan met name bij live-evenementen als sportwedstrijden, finales en het nieuws.”Tablets en telefoons zijn nog niet de dominante kijkschermen. Er is nog steeds een grote vraag naar grotere fysieke kijkschermen. Fabrikanten proberen de kijker bij de les te houden door te blijven innoveren. Dat gebeurt onder meer met dunnere schermen en een hogere beeldkwaliteit. Was 4K voorheen de standaard, maken fabrikanten nu de opmaat naar 8K. Ook waarderen consumenten de innovaties op het gebied van OLED- en microLED.

Verandering sinds de coronapandemie

De coronapandemie heeft ook een rol gespeeld in ons veranderende kijkgedrag. Tijdens de pandemie zorgden lockdowns er zelfs voor dat de Europese netwerken overbelast raakten. Maar al daarvoor was streaming een groeiende vorm van televisiekijken. Steeds meer Nederlanders ontdekken het online aanbod. Tijdens de pandemie kwam het digitale kijken tot een hoogtepunt, en het lijkt erop dat veel Nederlanders nooit meer afscheid hebben genomen van die ontwikkeling.Nederlanders geven ook aan waarom ze de voorkeur geven aan streamingdiensten : zo hebben ze online geen last van reclame tijdens het streamen en hoeven ze geen week te wachten tot er een nieuwe aflevering van hun lievelingsserie uitkomt.

TV kijken via providers is relatief duur

Naast het grote aanbod online speelt ook nog een andere reden mee om afscheid te nemen van de traditionele manier van televisiekijken: tv kijken bij een provider is relatief duur. Bij Delta, KPN, Odido en Ziggo betalen klanten tussen de 12,50 euro en 15 euro per maand. Dat blijkt eveneens uit gegevens van ProviderCheck. Dat bedrag komt boven op de kosten die consumenten voor het gebruik van internet betalen. Klanten krijgen toegang tot tientallen tv-zenders, terwijl het aanbod online veel groter is.De meest gebruikte diensten voor het kijken van Nederlandse televisieprogramma’s zijn NPO Start, NPO Start Plus, KIJK en Videoland. Daarnaast zijn ook diensten gericht op films en series populair. Gemiddeld geven gebruikers zo’n 10 euro per maand uit om de content van Netflix, Disney+, Amazon Prime Video en Videoland te bekijken.

Sport achter een betaalmuur

In 2024 vertelde media-expert Paul Römer al dat hij de televisiewereld snel ziet veranderen. Zijn voorspelling is dat sportevenementen steeds vaker achter een betaalmuur zullen verdwijnen. Zo is bijvoorbeeld de Formule 1 al een sport die deels achter een betaalmuur zit, net als het darten.De publieke omroep benadrukt het belang van toegankelijke sportuitzendingen. Het gaat niet alleen om grote commerciële sporten, maar ook om minder bekende evenementen. Dat is belangrijk, want we mogen de toegankelijkheid van nieuws en informatie niet onderschatten; het moet niet alleen beschikbaar zijn voor mensen met een grote portemonnee, zei de expert.

Op weg naar een hybride toekomst

De toekomst van tv-kijken wordt waarschijnlijk hybride. Dat betekent dat consumenten zowel kunnen genieten van de livebeleving van traditionele televisie als de vrijheid hebben om programma's te kijken wanneer het hun uitkomt. Met deze aanpak hopen televisiezenders hun kijkers aan boord te houden. Wie behoefte heeft aan het bord op schoot om 19.00 uur, hoeft op die manier niet van deze gewoonte af te wijken. Wie voor het slapen gaan nog even zijn favoriete serie on demand wil kijken, kan dat moeiteloos doen. Hoe mensen kijken, hangt vooral samen met de leeftijd van de kijker. Jongere generaties zijn gewend aan streaming en de flexibiliteit van social media platforms zoals Instagram en YouTube. Oudere generaties zijn daarentegen weer meer vertrouwd met lineaire televisie. Gemak en flexibiliteit maken on demand kijken vooral aantrekkelijk voor jongere consumenten. Toch blijven ze ook de spontaniteit van live televisie waarderen.