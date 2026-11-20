DEN HAAG (ANP) - Jason Bhugwandass is vrijdag op 28-jarige leeftijd overleden. Zijn naasten hebben dat aan het ANP laten weten. Hij zette zich in voor mensen die, net als hij, slachtoffer waren geworden in de gesloten jeugdzorg. Dankzij de strijd van Bhugwandass zijn de gesloten afdelingen opgeheven en probeert de overheid het stelsel te hervormen.

Bhugwandass had psychische en lichamelijke klachten, die hij deels overhield aan zijn eigen periode in de jeugdzorg toen hij 16 was. Zijn rapporten over de misstanden in de jeugdzorg leidden in 2024 tot de sluiting van de strengste afdelingen binnen de gesloten jeugdzorg. Op 29 augustus van dit jaar bood minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) namens de overheid excuses aan.