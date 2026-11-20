De Zweedse prinses Estelle heeft de afgelopen week stage gelopen in de Finse hoofdstad Helsinki. De oudste dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel liep mee bij de Zweedse ambassade en met de Finse president Alexander Stubb, zo deelt het hof op Instagram.

"Tijdens de dagen op de ambassade leerde ik hoe de ambassade en de verschillende afdelingen daar werken. Zo leerde ik onder meer hoe je een noodpaspoort maakt", schrijft de 14-jarige Estelle op Instagram. "Daarna bracht ik drie dagen door op het kabinet van de president in het presidentieel paleis. Daar ging ik met de president mee naar een start-up-evenement, vergaderingen, een lunch en een prijsuitreiking."

Voor de prinses was het een "intensieve, maar fantastische week". "Ik heb ontzettend veel geleerd en ben er heel blij en dankbaar voor!", aldus Estelle. De prinses liep eerder stage bij haar opa, koning Carl Gustaf.