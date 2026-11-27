HILVERSUM (ANP) - Annemarie Jorritsma wilde bij Goedemorgen Nederland geen standpunt innemen over de dubbelrol van Dilan Yeşilgöz. "Natuurlijk ga ik dat niet delen", aldus de VVD-vicevoorzitter, die meermaals benadrukte dat het volgens haar om de inhoud moet gaan.

Onder anderen oud-partijvoorzitter Christianne van der Wal zei woensdag bij Pauw & De Wit dat "heel veel" VVD'ers het ongemakkelijk vinden dat Yeşilgöz tegelijkertijd defensieminister, vicepremier en partijleider is. Jorritsma heeft Van der Wal daarna naar eigen zeggen direct gebeld met de vraag waarom ze dat televisieoptreden gaf.

Jorritsma vindt de ontstane onrust over het partijleiderschap "heel vervelend, omdat het alleen maar over mensen gaat". De vicevoorzitter vindt dat Yeşilgöz zaterdag op het VVD-congres mag uitleggen waarom ze wat doet, om daar vervolgens een inhoudelijk debat over te voeren. "Zo hoort het te gaan."

Dat de discussie over de dubbele rollen van Yeşilgöz nu oplaait, komt volgens Jorritsma door het congres dat morgen plaatsvindt. "Natuurlijk is dat de enige reden."