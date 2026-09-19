Journalisten belaagd bij rellen op Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie PersVeilig. De politie staat in contact met een journalist die tijdens de politie-inzet in het water belandde.

Over het lastigvallen van journalisten door demonstranten en actievoerders zegt de politie in contact te staan met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren en het OM. Exacte cijfers deelt de politie nog niet.

PersVeilig, een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van journalisten, laat weten een melding te hebben gehad van een fotograaf die "onderuit is geschopt". Verder spreekt de woordvoerder van "veel gevallen van intimideren, bekogelen en uitschelden". Officiële cijfers heeft de organisatie nog niet.

Verder meldt de politie dat op sociale media beelden rondgaan van een journalist die bij een actie van de politie in het water terechtkomt. Daarover zegt de politie in contact te staan met de NVJ en de journalist zelf.