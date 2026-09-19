Angelina Jolie dankbaar voor vriendschap met Salma Hayek

Angelina Jolie heeft naar eigen zeggen nog nooit eerder een vriendschap gehad zoals die met actrice Salma Hayek. De actrice en regisseur vertelt aan People dat ze dankbaar is dat de twee elkaar op latere leeftijd hebben leren kennen.

De 51-jarige Jolie en 60-jarige Hayek leerden elkaar kennen tijdens het maken van de Marvel-film Eternals uit 2021. Voor de recent verschenen film Without Blood, die Jolie regisseerde, werkten ze opnieuw samen. Jolie noemt het "heel fijn" dat ze Hayek heeft ontmoet. "Omdat we zoveel vergelijkbare dingen hebben meegemaakt, verschillende ervaringen hebben opgedaan en op de een of andere manier als oudere vrouwen op een heel vergelijkbare plek zijn beland."

Hayek sluit zich daarbij aan. Volgens de actrice waren de gesprekken op de set "heerlijk" en "heel erg spontaan". "Ik houd van haar geest en ik begrijp haar. Dus ik denk dat wanneer je merkt dat iemand je begrijpt, je je veilig voelt en je gewoon kunt zijn wie je bent, onder welke omstandigheden dan ook", aldus de actrice.