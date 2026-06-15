Kaapverdische Rotterdammers vieren feest na gelijkspel op WK

ROTTERDAM (ANP) - Supporters van het voetbalelftal van Kaapverdië hebben maandagavond een groot feest gevierd in Rotterdam na de wedstrijd van hun team op het WK. Zo feestten honderden mensen op het Heemraadsplein in stadsdeel Delfshaven. Auto's reden toeterend en met vlaggen van het Afrikaanse land rond.

Kaapverdië, dat voor het eerst uitkomt op een WK, speelde maandag met 0-0 gelijk tegen regerend Europees kampioen Spanje.

Enkele tienduizenden inwoners van Rotterdam hebben een Kaapverdische achtergrond. Van de 26 spelers in de nationale selectie van Kaapverdië zijn er zes in Rotterdam geboren.