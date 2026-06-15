Wall Street sluit hoger na aankondiging akkoord VS en Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger gesloten. Beleggers waren opgelucht dat de Verenigde Staten en Iran een overeenkomst hebben bereikt over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow-Jonesindex steeg naar de hoogste slotstand ooit.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif kondigde zondag aan dat de VS en Iran een zogenoemd memorandum van overeenstemming hadden bereikt, dat aanstaande vrijdag fysiek zou worden ondertekend door beide landen in Zwitserland. Trump meldde maandag dat het akkoord al is ondertekend. Iran heeft dat nog niet bevestigd.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger tot 51.671,03 punten. De brede S&P 500-index eindigde 1,7 procent hoger op 7554,29 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 3,1 procent tot 26.683,94 punten. Vrijdag waren nog plussen tot 0,7 procent te zien.

Olieprijzen

Trump stelde maandag ook dat de Straat van Hormuz weer deels open is en vrijdag helemaal open zal gaan. De olieprijzen gingen daardoor flink omlaag. De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, daalde 4,1 procent tot 83,74 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 4,1 procent goedkoper op 81,44 dollar. De bitcoin steeg naar het hoogste niveau in bijna twee weken en was ruim 66.500 dollar waard.

Olieproducenten ExxonMobil en Chevron zakten 4,1 en 3,6 procent door de fors lagere olieprijzen. Luchtvaartmaatschappijen United Airlines en Delta Airlines profiteerden juist van de lagere brandstofkosten en stegen tot 3,9 procent.

SpaceX

Verder bleef de aandacht van beleggers uitgaan naar SpaceX. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk kreeg er 19,6 procent bij. Het bedrijf maakte maandag bekend dat het een recordbedrag van 85,7 miljard dollar had opgehaald. De marktwaarde van SpaceX steeg naar meer dan 2,2 biljoen dollar, oftewel ruim 2200 miljard dollar. Vrijdag werd SpaceX ook al ruim 19 procent meer waard tijdens de grootste beursgang van een bedrijf ooit.

De opmars van SpaceX op de beurs versterkte het vertrouwen van beleggers in de AI-rally. AI-chipbedrijf Nvidia steeg 3,5 procent. De chipbedrijven Micron Technology en Intel wonnen tot 10,8 procent.