DEN HAAG (ANP) - Het Noodfonds Energie is dit najaar wederom bedoeld voor mensen met een laag inkomen en een relatief hoge energierekening. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om het fonds voor een bredere groep beschikbaar te stellen, maar minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken schrijft in een Kamerbrief dat een grotere doelgroep ervoor zou zorgen dat juist de meest kwetsbare doelgroep minder geholpen zou worden.

Voor het fonds is bijna 200 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag per huishouden zou dalen als dat wordt verdeeld over meer mensen. Mensen met een hoger inkomen hebben minder problemen bij een hoge energienota, verwacht Vijlbrief.

De D66-minister herhaalt de verwachting dat 500.000 mensen van het fonds gebruik kunnen maken. Dat is ongeveer het aantal mensen dat momenteel volgens TNO in energiearmoede zit. Mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum, die meer dan 8 procent van hun maandinkomen uitgeven aan energie, kunnen aanspraak maken op steun uit het fonds.