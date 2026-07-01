Monica Barbaro speelt mogelijk in de prequel van Ocean's Eleven. Amerikaanse vakmedia schrijven dat de actrice in gesprek is over een rol in de film van Warner Bros.

Bradley Cooper regisseert de nog titelloze film en schrijft het script. Ook vertolkt hij zelf een belangrijke rol in de film, net als Margot Robbie en Wagner Moura. Officieel zijn nog geen details over het plot van de film bekendgemaakt, maar Robbie verklapte al dat de prequel draait om de ouders van Danny Ocean. Volgens de actrice plegen de ouders van de vermaarde overvaller in de film tijdens de Grand Prix van Monaco in 1962 "een epische overval".

Het is nog niet duidelijk over welke rol Barbaro in gesprek is. De 36-jarige actrice is deze zomer te zien in de romantische komedie One Night Only. Ze brak door met Top Gun: Maverick en verdiende al een Oscarnominatie voor haar rol in A Complete Unknown.