Kabinet komt nog niet met beloofde uitwerking stikstofplannen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet komt vrijdagmiddag toch niet met verdere uitwerking van de stikstofplannen. Landbouwminister Jaimi van Essen zou die bekendmaken nadat hij veelvuldig overlegd heeft met onder andere boerenorganisaties. Vrijdagochtend zat hij nog met LTO en NAJK om de tafel, maar na de ministerraad wilde Van Essen "nog de puntjes op de i zetten" en neemt hij nog een paar dagen de tijd.

Het kabinet sprak met de boerenorganisaties over "verbeteringen" ten opzichte van de plannen die Van Essen in juni presenteerde. Oppositiepartij PRO heeft steun voor die originele plannen uitgesproken, maar accepteert geen afzwakkingen van het beleid. Boerenclubs willen juist dat er bijvoorbeeld minder strenge regels voor boeren rondom natuurgebieden komen.

Landbouwminister Van Essen heeft voor de zomer gezegd dat hij in oktober meer details over het beleid wilde geven, na overleg met boeren, natuurorganisaties en provincies. Dat is nu dus niet gelukt. Van Essen verwacht pas "in de loop van volgende week" alsnog te kunnen melden hoe hij het stikstofbeleid voort wil zetten.