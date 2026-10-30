Qlas scoort nummer 1-album met Qlassiek

Qlas staat met zijn nieuwste album Qlassiek direct op de eerste plaats van de Album Top 100. Dat meldt samensteller GfK Dutch Charts vrijdag.

De 24-jarige rapper uit Rotterdam overtreft daarmee zijn vorig jaar verschenen soloalbum Facetime. Dat album debuteerde in mei 2025 op de zevende plaats van de Album Top 100. Samen met Blacka scoorde hij in 2020 wel al een nummer 1-album met Project 24 - Volume 1.

Na Qlas is Michael Kiwanuka de hoogste nieuwkomer in de albumhitlijst. De Engelse zanger komt met Fudge nieuw binnen op de vierde plaats. Back to Black van Amy Winehouse is een van de grootste stijgers en staat dankzij een jubileumeditie weer op de tweede plaats, gevolgd door Dopamine Chamber van Fontaines D.C.

Ook het beroemde album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder staat weer in de Album Top 100, op plek 14. De Amerikaanse zanger trad deze week op in de Ziggo Dome in het kader van het 50-jarig jubileum van het album.

Album Top 100 week 44

1. (-) Qlas - Qlassiek

2. (39) Amy Winehouse - Back To Black - 20th Anniversary Edition

3. (1) Fontaines D.C. - Dopamine Chamber

4. (-) Michael Kiwanuka

5. (2) Sienna Spiro - Visitor

6. (3) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

7. (6) Olivia Dean - The Art of Loving

8. (-) K3 - Superheld

9. (5) Yade Lauren - Ms. Lauren

10. (10) Fleetwood Mac - Rumours