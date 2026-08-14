LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Kabinet tegen boeren na ongeval: demonstreer niet op snelwegen

14 aug , 13:41Landelijk
anp140826138 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet roept boeren op niet met tractoren op snelwegen te demonstreren. Minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA), die gaat over het demonstratierecht, doet die oproep nadat er vrijdag twee doden waren gevallen op de A59. Zij kwamen om bij een botsing in de staart van een file, die het gevolg was van trekkers op de snelweg.
Boeren demonstreren in Den Bosch tegen de stikstofplannen van het kabinet, en het intrekken van vergunningen van kippenboeren. Het lokale gezag gedoogde de demonstratie op de snelweg. Donderdag verwees het ministerie van Justitie en Veiligheid ook naar het lokale gezag voor het handhaven van de regels.
loading

Loading