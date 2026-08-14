Prins Edward en zijn vrouw Sophie hebben een bezoek gebracht aan de EK atletiek in Birmingham. De jongere broer van koning Charles en zijn partner werden gezien op de tribunes in het stadion.

Het tweetal werd begeleid door voormalig atleten Sebastian Coe en Denise Lewis. Edward en Sophie hadden ook ontmoetingen met diverse jeugdatleten en vrijwilligers.

Voor de hertog en hertogin van Edinburgh is het een sportieve maand. Eind juli zaten ze ook al op de tribune van het atletiekstadion tijdens de Commonwealth Games in Glasgow. Ook stapte Sophie afgelopen week tijdens haar bezoek aan een indoorskibaan op de lange latten.