Kabinet trekt 19 miljoen euro extra uit voor voedselhulp in Gaza

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt dit jaar nog 19 miljoen euro extra uit om het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties te steunen. Een groot deel van dat geld gaat naar hulp aan Gaza, staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

In totaal geeft Nederland dit jaar 76 miljoen euro aan het VN-programma. Nederland bepaalt niet waar dit geld naartoe gaat, maar het meeste gaat naar Gaza "omdat Gaza op basis van deze prioritering tot de gebieden met de grootste humanitaire noden behoort".

Sjoerdsma levert in zijn brief ook kritiek op Israël, dat veel hulp niet toelaat tot Gaza. Veel hulpmiddelen komen daardoor nooit aan. Daarnaast kost het opslaan van de goederen veel geld. Ook kan de hulp maar bij één grensovergang het gebied in.

'Onvoldoende resultaat'

Nederland blijft Israël aanspreken op het strenge beleid, aldus de D66-minister. Dat heeft nog "onvoldoende resultaat opgeleverd", schrijft Sjoerdsma.

De minister wil dat andere landen het Wereldvoedselprogramma ook blijven steunen.