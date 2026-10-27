Chipbedrijf ASMI boekt recordomzet, maar toelevering onder druk

ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet behaald als gevolg van een aanhoudende groei bij zijn AI-activiteiten. Volgens het bedrijf neemt de druk op de toeleveringsketens wel toe, waardoor het lastiger wordt om aan de groeiende vraag te voldoen.

Het concern uit Almere behaalde in het derde kwartaal een omzet van bijna 1,2 miljard euro, 44 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst ging met 33 procent omhoog tot 378,9 miljoen euro.

ASMI voorziet dat de omzet in heel 2026 met ongeveer 35 procent stijgt. Naar verwachting groeit de omzet in 2027 tot meer dan 5,7 miljard euro. Daarmee zou het bedrijf zijn omzetdoelstelling die vorig jaar werd vastgesteld, drie jaar eerder dan gepland bereiken.

"We hebben opnieuw een sterk kwartaal achter de rug", zegt topman Hichem M'Saad in een toelichting.