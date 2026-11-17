DEN HAAG (ANP) - Het kabinet verruimt de MKB-winstvrijstelling en verhoogt de bestaande aftrekregeling voor milieu-investeringen. Dat is onderdeel van het 'mkb-pakket' dat de coalitie heeft afgesproken na de crisisoverleggen.

Verder wil het kabinet extra inzetten op verduurzaming, schrijft Jetten in een brief aan de Kamer over de gesprekken van de afgelopen drie dagen. Er komt een taskforce, die de plannen gaat uitwerken. Die plannen worden verwacht in het voorjaar.

VVD wilde dat "schadelijke effecten" voor ondernemers uit het pakket aan belastingen werden gecompenseerd. VVD was namelijk boos dat een voorstel van PRO en Volt om iets meer belasting te heffen op vermogen ten gunste van werkenden, aangenomen werd.

VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz verwees naar dit ondernemerspakket toen ze werd gevraagd naar die gewenste "inhoudelijke correctie", zoals ze dat eerder verwoordde. "Om ervoor te zorgen dat ondernemers zien dat deze coalitie ook voor hen heeft gekozen."