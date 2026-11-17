Een televisie die herkent welke game je speelt, persoonlijke instellingen onthoudt en de verlichting aanpast aan wat er op het scherm gebeurt. Slimme technologie krijgt een steeds grotere rol in de wereld van gaming. Tijdens Heroes Dutch Comic Con, op 21 en 22 november in de Jaarbeurs Utrecht, kunnen bezoekers verschillende ontwikkelingen zelf ervaren. Maar zorgen al die nieuwe functies daadwerkelijk voor een betere gamebeleving, of draait het vooral om extra gemak?

Tekst: Djoeke Notten

Je televisie weet wat je speelt

Je schakelt van een donkere avonturengame naar een razendsnelle racegame. Waar je bij de ene game misschien meer details in donkere beelden wilt zien, draait het bij de andere om een vloeiende weergave. Maar wat als je televisie zelf onthoudt welke instellingen je daarvoor hebt gekozen?

Dat is precies wat TP Vision, het bedrijf achter Philips Ambilight TV, met een nieuwe functie mogelijk maakt. Dankzij automatische gameherkenning weten bepaalde televisies welke ondersteunde game wordt gespeeld. Eerder opgeslagen voorkeuren voor beeld, geluid en verlichting worden vervolgens automatisch toegepast.

Het klinkt als een televisie die met je meedenkt. Toch is er een belangrijk verschil tussen herkennen en zelf beslissen. De kunstmatige intelligentie herkent de game, maar bepaalt niet welke instellingen het beste zijn. Die keuze blijft bij de speler. De innovatie zit dus vooral in het gemak, niet in een televisie die zelfstandig de ideale gamebeleving creëert.

Hoe vernieuwend is die technologie?

Televisies kunnen al langer automatisch overschakelen naar een speciale gamemodus wanneer een spelcomputer wordt gebruikt. De nieuwe ontwikkeling gaat een stap verder door instellingen per afzonderlijke game te bewaren.

Toch zijn er beperkingen. De functie werkt alleen bij geselecteerde games en op bepaalde televisiemodellen. Zo is automatische gameherkenning beschikbaar op de Philips Ambilight-tv's uit de OLED 8- en 9-series van 2026 en de MLED981. Voor onder meer Assassin's Creed Valhalla en Assassin's Creed Black Flag Resynced volgt ondersteuning volgens Philips in december 2026.

Bovendien betekent een slimmere televisie niet automatisch dat games mooier of vloeiender worden. De nieuwe functie verandert vooral de manier waarop instellingen worden beheerd. Of dat voor spelers een merkbaar verschil maakt, hangt af van hun persoonlijke voorkeuren en speelgedrag.

Meer dan alleen een beeldscherm

Tijdens Heroes Dutch Comic Con kunnen bezoekers ook kennismaken met technieken die de gamebeleving buiten het televisiescherm brengen. In de Philips Ambilight TV Adventure Area in hal 12 wordt bijvoorbeeld getoond hoe verlichting achter de televisie reageert op de beelden van een game.

Volgens Philips moet de techniek ervoor zorgen dat spelers zich meer onderdeel voelen van de digitale spelwereld. Maar ook hier speelt persoonlijke smaak een rol. Waar de ene gamer extra lichteffecten waardeert, kan een ander ze juist afleidend vinden.

Dat fabrikanten deze ontwikkelingen nadrukkelijk presenteren, heeft ook een commercieel belang. Philips werkt sinds afgelopen zomer samen met de gamereeks Assassin's Creed van gamebedrijf Ubisoft. Nieuwe gamingfuncties zijn daarmee niet alleen technologische vernieuwingen, maar ook een manier om televisies onder de aandacht van gamers te brengen.

Zelf ontdekken tijdens Comic Con

Heroes Dutch Comic Con draait overigens om meer dan nieuwe apparatuur. Op de Gaming Stage komen gamers, streamers en esportliefhebbers samen voor wedstrijden en interactieve activiteiten. Ook Nintendo is aanwezig. Bezoekers kunnen er verschillende games op de Nintendo Switch 2 uitproberen, waaronder titels die nog moeten verschijnen.

Daarmee laat het evenement verschillende kanten van gaming zien: van technologische vernieuwing tot competitie en het samen beleven van games.

Uiteindelijk blijft de belangrijkste vraag niet hoeveel slimme functies een apparaat heeft, maar wat spelers daarvan merken. Meer mogelijkheden betekenen immers niet automatisch een betere ervaring. Tijdens Heroes Dutch Comic Con kunnen bezoekers zelf ontdekken welke ontwikkelingen voor hen iets toevoegen.

Heroes Dutch Comic Con vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 november 2026 in de Jaarbeurs Utrecht.