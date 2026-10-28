Kabinet wil in meer asielzoekerscentra werken gaan stimuleren

DEN HAAG (ANP) - Nog twaalf asielzoekerscentra openen dit jaar een zogenoemde Meedoenbalie, bedoeld om asielzoekers te helpen bij het vinden van een baan of vrijwilligerswerk. Daarvoor trekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks 5 miljoen euro extra uit, meldt minister Thierry Aartsen (Participatie, VVD).

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld binnen vier jaar 75.000 nieuwkomers aan het werk te helpen. Asielzoekers mogen nu na een halfjaar betaald werk gaan verrichten, mits de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvraagt. Deze termijn wil het kabinet verkorten naar drie maanden voor mensen die veel kans maken op een verblijfsstatus.

"We hebben deze mensen te lang aan de kant laten staan", zegt Aartsen. "Dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. Werk is de beste manier om te integreren. Op de werkvloer leer je de taal en raak je gewend aan de Nederlandse samenleving."

Met de twaalf nieuwe Meedoenbalies komt het totale aantal op vijftig. Volgend jaar wordt dat aantal nog verder uitgebreid, zodat straks het overgrote deel van de asielzoekerscentra zo'n plek heeft waar bewoners terechtkunnen voor informatie over onder meer werk en taallessen.