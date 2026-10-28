Fintechbedrijf Adyen verhoogt omzet met bijna een kwart

AMSTERDAM (ANP) - Betalingsverwerker Adyen heeft in het afgelopen kwartaal een fors hogere omzet behaald dan een jaar eerder door een sterke stijging van het aantal betalingen via zijn diensten. In augustus verhoogde het fintechbedrijf nog zijn omzetverwachting voor heel dit jaar na een sterke groei in de eerste jaarhelft.

De omzet van het AEX-bedrijf ging met 23 procent omhoog tot ruim 738 miljoen euro. Het totale betalingsvolume groeide op jaarbasis met 30 procent tot ruim 451 miljard euro. Adyen verwacht voor heel 2026 een omzetgroei tussen de 21 en 23 procent op basis van constante wisselkoersen.

Volgens Adyen heeft het bedrijf een sterke uitvoering van de strategie laten zien in de afgelopen periode. Medetopman Ingo Uytdehaage zegt dat er groot vertrouwen is in de strategische koers. Adyen is bezig uit te breiden buiten de betaalsector. Het Amsterdamse bedrijf nam hiervoor onder meer Talon.One en Orb over.