DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snellere stijging van de AOW-leeftijd, een maatregel die onder druk van oppositie en vakbonden is geschrapt. Dat heeft minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen kabinet en bonden over de sociale zekerheid.

Vijlbrief verwees het plan uit het coalitieakkoord om de AOW-leeftijd op termijn een-op-een te laten meestijgen met de levensverwachting, onlangs in een brief aan de bonden definitief naar de prullenbak. Hij schreef daarin evenwel ook dat hij in gesprek wilde met sociale partners "om te bezien welke alternatieven er mogelijk zijn".

Deze toevoeging riep bij onder anderen PRO-leider Jesse Klaver de vraag op of het kabinet toch vindt dat de AOW-uitgaven omlaag moeten. Vijlbrief zei dat dit niet het geval is. Hij wilde wel onder de aandacht brengen dat deze uitgaven de komende jaren sterk stijgen, een ontwikkeling waar hij zich zorgen om maakt. "Dat is het enige waar deze zin voor bedoeld is."