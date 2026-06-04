Koning Carl Gustaf en koningin Silvia zijn geen fan van het idee dat Prime Video momenteel bezig is met het verfilmen van het leven van het Zweedse koningspaar. "Ik vind het verschrikkelijk", zegt de koning in een interview met de Zweedse krant Dagens Nyheter.

De koning en koningin hebben de tv-serie nog niet gezien, zegt Silvia in hetzelfde gesprek. Ze noemt het "vreemd" dat er series worden gemaakt over mensen die nog leven. De koning stipt ook aan dat het verhaal waarschijnlijk wordt aangedikt. "De personages moeten natuurlijk door iemand worden gespeeld die flink moet overdrijven. Het kan van alles worden", aldus Carl Gustaf.

Prime Video meldde in maart dat de streamingdienst een dramaserie ontwikkelt over het liefdesverhaal tussen Carl Gustaf en Silvia, met als voorlopige titel Queen Silvia. De serie volgt het paar vanaf de eerste ontmoeting tijdens de Olympische Spelen in München van 1972. De Zweedse acteur Edvin Endre (31) is gecast als Carl Gustaf. De Duitse actrice Alicia von Rittberg (32) gaat de rol van de van oorsprong Duitse Silvia spelen.

Prime Video maakte eerder al de serie Harald & Sonja, over de Noorse koning Harald en koningin Sonja.