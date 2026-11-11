DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer debatteert donderdagochtend toch nog verder met premier Rob Jetten over het belastingplan, nadat PRO en Volt een deal hebben gesloten met D66 en het CDA over steun. Het debat werd dinsdagavond afgerond, maar wordt donderdag opnieuw geopend zodat de Kamer over de deal kan praten.

Later donderdagmiddag stemt de Kamer over de aanpassingen die verschillende fracties willen. Daarna is het de bedoeling dat de Kamer over het hele belastingplan stemt.

PRO en Volt hadden al een miljonairsbelasting aangekondigd, om zo 1,5 miljard euro lastenverlichting voor werkenden te regelen. Hier is de VVD mordicus tegen, maar D66 en het CDA stonden open voor verdere gesprekken. Nu ligt er een plan om 1 miljard euro op te halen, alsnog via een miljonairsbelasting, maar ook door het ontwijken van de erf- en schenkbelasting via schenken op papier aan te pakken.